США ввели санкции против Саудовской Аравии

США ввели санкции против ряда поданных Саудовской Аравии. Ограничительные меры были приведены в действие из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Санкции Вашингтона затронули семнадцать поданных королевства, как заявил глава минфина США Стивен Мнучин. Среди них высокопоставленные чиновники, в том числе консул страны в Турции Аль-Отайби, передает Bloomberg.

Согласно постановлению, все указанные в списке поданные Саудовской Аравии получают автоматическую заморозку своих счетов на территории США, проблемы со въездом в страну и ряд других ограничений. Для законодательного обоснования введения санкций минфин США использовал так называемый «акт Магнитского».

Ранее генпрокуратура Саудовской Аравии вынесла обвинения 11 подозреваемым по делу об убийстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Ведомство настаивает на смертной казни для пяти виновных в его смерти. Всего в рамках расследования задержаны 21 человек. Вместе с тем собственное расследование ведет турецкая сторона, на территории которой и произошло резонансное убийство.