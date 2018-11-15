Подростка задержали за пощечину памятнику и заставили публично извиниться

Белорусские милиционеры нашли молодого человека, который поглумился над памятником городовому в Минске. Инцидент произошел днем, 14 ноября.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как шестнадцатилетний подросток подошел к статуе «Минский городовой», установленной на улице Городской Вал и дал ей пощечину.

Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, составили административный протокол и заставили его извиниться перед камерой. Подросток искренне раскаялся и попросил прощения у горожан, сотрудников милиции и у скульптурной композиции.

«Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника», - приводит пресс-служба МВД Белоруссии слова нарушителя.

Скульптура городового была установлена в Минске в 2017 году. Это собирательный образ правоохранителя времен Российской империи.