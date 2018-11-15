Украина задержала 15 судов за заход в порты Крыма

Государственная пограничная службы Украины задержала пятнадцать различных судов. Причиной для задержания послужил заход в порты «оккупированного», по мнению Киева, полуострова Крым.

Как сообщает украинское агентство УНН, часть из задержанных судов уже арестована. В отношении других ведутся соответствующие судебные процессы. Сами суда в данный момент находятся в портах Бердянска и Мариуполя.

В сообщении не говорится о том, есть ли в числе задержанных судов российские. Однако в материале сообщается, что в «поле зрения» пограничников якобы находится еще около тысячи судов-«нарушителей».

Ранее сообщалось о конфузе украинских властей, связанном с арестом якобы российского судна. Первого ноября Киев арестовал в порту Мариуполя «российский» сухогруз, на котором перевозился произведенный в самопровозглашенной ДНР металл. Однако позже выяснилось, что почти весь экипаж судна имеет украинское гражданство, а груз принадлежит Бельгии.