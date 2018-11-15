«Неделю держат в Нигерии без паспортов»: Симоньян отреагировала на притеснение журналистов RT
Нигерийские власти отобрали паспорта у корреспондентов телеканала RT, которые прилетели в Африку на съемки серии экологических репортажей. При этом у группы были оформлены все необходимые документы.
Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с репортерами, у которых отобрали загранпаспорта в Нигерии.
Она отметила, что журналисты снимали серию фильмов об экологии, у них имелись разрешения на съемку и все необходимые документы для пребывания в стране.
«Неделю держат в Нигерии без паспортов», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Седьмого ноября Миграционная служба Нигерии забрала заграничные паспорта у журналистов RT и не вернула их обратно.
Ранее в Министерстве иностранных дел отреагировали на задержание российских журналистов и заявили, что если ситуацию не урегулируют в ближайшее время, то послу Нигерии будет высказана нота.