«Неделю держат в Нигерии без паспортов»: Симоньян отреагировала на притеснение журналистов RT

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала инцидент с репортерами, у которых отобрали загранпаспорта в Нигерии.

Она отметила, что журналисты снимали серию фильмов об экологии, у них имелись разрешения на съемку и все необходимые документы для пребывания в стране.

«Неделю держат в Нигерии без паспортов», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Седьмого ноября Миграционная служба Нигерии забрала заграничные паспорта у журналистов RT и не вернула их обратно.

Ранее в Министерстве иностранных дел отреагировали на задержание российских журналистов и заявили, что если ситуацию не урегулируют в ближайшее время, то послу Нигерии будет высказана нота.