Главу роддома арестовали из-за смерти младенца в Калининграде: видео задержания

Полицейские задержали главного врача родильного дома в Калининградской области. Оперативное видео с моментом задержания предоставлено Управлением МВД по региону и Следственным комитетом России.

Задержанная женщина подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, врач намеренно приказала персонала не давать новорожденному дорогой медицинский препарат, в результате чего он умер.

Как стало известно ранее, пятого ноября в указанный родильный дом поступила женщина, готовая к рождению. Шестого ноября она родила живого ребенка. Младенцу требовался дорогостоящий препарат, однако главный врач дала указание не вводить его.

В результате новорожденный умер. По данным следствия, после случившегося главный врач дала персоналу указание подделать историю родов, внеся в нее заведомо ложные изменения. Согласно им, ребенок якобы родился мертвым. В данный момент проводятся соответствующие судебно-медицинские экспертизы.