СМИ: на Украине арестовали снайпера, убившего режиссера на Евромайдане

Задержан предполагаемый снайпер, стрелявший по толпе во время антиправительственных митингов в Киеве, проходивших в феврале 2014 года на «майдане».

Сотрудники полиции арестовали подозреваемого 3 ноября, а задержали за три дня до этого. Арестованный – бывший снайпер подразделения «Омега», сообщает «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, 20 февраля 2014 на помощь спецроте «Беркуту» в центр Киева была направлена группа снайперов «Омега». Во время протестных акций подозреваемый выстрелил из винтовки в мирного митингующего, театрального режиссера Александра Храпаченко. От полученного ранения он скончался.