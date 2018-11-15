Оксфордский словарь назвал слово года
Словом года стало прилагательное «токсичный».
Фото: Oxford Dictionaries
Оксфордский словарь признал словом года прилагательное «токсичный».
Составители утверждают, что количество просмотров страниц со значением этого слова увеличилось на 45 процентов. Такая популярность могла быть вызвана историей с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, пишут на сайте словаря.
Это прилагательное также часто применяют при упоминании экологических проблем планеты, отмечают составители.
Кроме того, это слово часто употребляется в словосочетаниях «токсичные отношения» и «токсичная маскулинность».