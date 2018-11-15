Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь признал словом года прилагательное «токсичный».

Составители утверждают, что количество просмотров страниц со значением этого слова увеличилось на 45 процентов. Такая популярность могла быть вызвана историей с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, пишут на сайте словаря.

Это прилагательное также часто применяют при упоминании экологических проблем планеты, отмечают составители.

Кроме того, это слово часто употребляется в словосочетаниях «токсичные отношения» и «токсичная маскулинность».