На заседании Госдумы депутат засунул коллеге палец в ухо: видео

В ходе пленарного заседания Государственной думы, посвященного изменениям Бюджетного кодекса, произошел необычный инцидент. Возможно, устав от обсуждений, один из депутатов засунул палец в ухо своему коллеге.

Видеозапись заседания доступна на сайте нижней палаты российского парламента. Шутка с пальцем и ухом попала на запись, однако лицо владельца конечности в кадре не фигурирует. «Жертвой» розыгрыша стал депутат от «Единой России» Олег Быков. Шутник не успел действительно поместить палец в ухо коллеги, но однозначно обозначил намерение.

Автор шутки находится на видео за депутатом Надеждой Максимовой. Согласно схеме рассадки, за ней мог сидеть депутат Юрий Петров. Однако сам Олег Быков сидел не на своем месте, в связи с чем личность депутата-шутника достоверно выяснить не удалось.