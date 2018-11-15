Дети смогут проехать в аэроэкспрессах за один рубль

Льготный тариф на поездки в московских аэроэкспрессах будет действовать для детей в возрасте до 14 лет. С первого декабря 2018 по 15 января 2019 года ездить на скоростных поездах можно будет за один рубль.

Генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева отметила, что такой период выбран не случайно – начинаются новогодние праздники, больше пассажиров путешествует с детьми. Для получения новогоднего бонуса необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность ребенка. Об этом сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

Дети до пяти лет как и раньше смогут ездить бесплатно при наличии подтверждающего возраст документа. Льготное предложение будет распространяться на путешествия в вагонах стандартного класса.

В 2017 году количество пассажиров «Аэроэкспресс» стали 11,7 млн человек, а выручка компании составила 6,1 млрд рублей.