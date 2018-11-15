У корреспондентов RT отобрали паспорта в Нигерии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с журналистами телеканала RT в Нигерии, у которых во время подготовки репортажей на тему экологии отобрали паспорта.

Она заявила, что российское внешнеполитическое ведомство следит за происходящим в африканской стране, и если ситуацию с корреспондентами не урегулируют в ближайшее время, посол Нигерии в Москве Стив Дэвис Угба будет вызван в МИД России.

«Это абсолютно недопустимая ситуация, документы изъяты на длительный период», - отметила дипломат.

Седьмого ноября власти Нигерии отобрали паспорта у корреспондентов телеканала RT, которые прилетели в Африку на съемки серии экологических репортажей. При этом у группы были оформлены все необходимые документы и разрешения на проведение съемки.