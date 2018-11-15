В России отмечают 30-летие создания УБОП

Ветераны Управления по борьбе с организованной преступностью отмечают сегодня, 15 ноября, 30-летний юбилей создания отдела. В начале 90-х годов сотрудники УБОП встали на борьбу с криминалом.

Одно из таких подразделений возглавлял лично глава МВД Владимир Колокольцев. Юбилей отмечают во всех регионах. В Саранске к памятной дате приурочили выпуск книги Сергея Долженко «Шестой отдел». Автор точно и без прикрас описал суровые будни оперативников и подробности громких уголовных дел.

Презентация книги состоялась в пресс-центре саранского Дома печати. О ее создании рассказал автор идеи, полковник полиции в отставке Игорь Панкратов.

«Постарались эзоповым языком рассказать понятно, интересно, чтобы не было сухих цифр, что столько-то выявлено, столько-то раскрыто. Ценность книги в том, что мы постарались рассказать, как строилась работа, суть этих подразделений», - отметил он.

Пятнадцатого ноября 1988 года было создано 6-е управление МВД СССР. В 1991 году после развала Советского Союза эту структуру реорганизовали в Главное управление по организованной преступностью МВД Российской Федерации.