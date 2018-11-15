CNN: Трамп опасается образа подкаблучника

Последние заявления Меланьи Трамп против некоторых сотрудников администрации заставили нервничать Дональда Трампа: президент США боится стать подкаблучником в глазах общественности.

По словам журналистки CNN Кейтлин Коллинз, лидер США «был ошеломлен» тем, как его супруга публично раскритиковала заместителя советника по национальной безопасности Миру Рикардел. Через два дня сотрудница была уволена.

Предположительно ссора между первой леди и Рикардел произошла во время перелета в Африку. Женщины не смогли поделить кресла в самолете – это и стало причиной конфликта.

В то же время пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс уточнила, что Рикардел все равно будет поддерживать американского президента.

Ранее сообщалось, что глава администрации президента США Джон Келли также в скором времени может быть уволен из-за споров с Меланьей Трамп. Причина данной ситуации – якобы игнорирование Келли просьб Меланьи назначить на должности в администрацию несколько ее помощников.

После этих инцидентов Трамп чувствует, что выглядит «мужем на побегушках», отмечает Коллинз.