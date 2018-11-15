Галкин назвал размер пенсии Пугачевой

Максим Галкин раскрыл размер пенсии его жены Аллы Пугачевой. Признание артист озвучил в интервью рэперу Василию Вакуленко, известному под псевдонимом Баста.

По словам Галкина, пенсия Аллы Пугачевой якобы составляет две тысячи рублей. При этом пенсия певца Валерия Леонтьева составляет около десяти тысяч рублей, поскольку он «записал себя» как балетного артиста, уточнил супруг певицы.

«Я в семье рабочая лошадка, поэтому нормально все, мы не переживаем», - поделился Галкин.

О каких двух тысячах рублей пенсии идет речь, артист не уточнил. Стоит отметить, что минимальная пенсия в России на текущий момент составляет 8 726 рублей. Возможно, Максим Галкин имел ввиду нечто другое.