Мединский заступился за кинотеатр «Соловей»

Министр культуры РФ Владимир Мединский направит запрос по поводу строительства комплекса апартаментов на месте кинотеатра «Соловей» мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом глава минкультуры сообщил на лекции в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ранее стало известно, что АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство на месте «Соловья» комплекса апартаментов общей площадью выше 80 тысяч квадратных метров. Данной организации принадлежит здание одного из крупнейших кинотеатров в Восточной Европе.

Эксперты утверждают, что здание кинотеатра на Красной Пресне придется полностью снести, пишут РИА Новости.

Мединский подчеркнул, что с точки зрения культуры намного важнее сохранить кинотеатр, чем реализовать «очередную бездумную застройку».