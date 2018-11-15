Власти РФ анонсировали включение цифрового телевещания

Включение цифрового вещания по всей России будет происходить поэтапно. Эта процедура начнется в феврале следующего года и продлится шесть месяцев, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров в четверг, 15 ноября.

«Окончательный переход на цифровой формат (телевещания) будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года, продлится полгода», - сказал глава правительства.

Работа по плавному переходу с аналогового вещания на более современный цифровой формат началась еще десять лет назад. Премьер рассказал, что еще в 2008 году для этого была построена необходимая инфраструктура, которая позволит россиянам смотреть до 20 бесплатных каналов, вместо 3-4, которые принимались по аналоговому сигналу, пишет ТАСС.

Медведев поручил контролировать вопросы перехода на цифровой формат министру, отвечающему за технологическую сферу, а Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба должны будут вести мониторинг наличия необходимого оборудования в продаже и следить за отсутствием манипуляций с ценами на него.