Instagram-блогеров хотят обязать платить налоги на рекламу

Блогеров, которые зарабатывают в Instagram на рекламе, могут обязать платить налог с прибыли. С такой инициативой выступил Андрей Свинцов, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

Свинцов подчеркнул, что вся реклама в социальных сетях распространяется на коммерческой основе, а значит, блогеры за нее получают деньги – следовательно, ведут предпринимательскую деятельность. Депутат заявил, что в случае оформления аккаунтов на юрлицо блогеры будут обязаны подчиняться системе налогообложения, действующей в РФ.

Свинцов уточнил, что соответствующее закрепление аккаунтов за юрлицом обезопасит деятельность блогеров от краж и взломов их страниц. Также политик считает, что такое нововведение повысит ответственность блогеров за выпускаемую ими рекламу, пишет АГН «Москва».