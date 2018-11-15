«Атака мертвецов»: в Сети опубликован фильм о легендарной обороне крепости Осовец

В Сети опубликован короткометражный фильм, посвященный одному из самых знаковых эпизодов Первой мировой войны, так называемой «атаке мертвецов». Производителем фильма стала компания Wargaming.

Короткометражка рассказывает историю обороны крепости Осовец русскими войсками. Опорный пункт был трижды осажден многократно превосходящими силами немцев. В ходе третьего штурма германские войска применили химическое оружие.

«Надеюсь, что фильм выполнит поставленную перед ним задачу — благодаря использованию современного художественного языка заставит зрителя задуматься и разделить наше убеждение в том, что войнам нет места в реальном мире», - отметил представитель компании-создателя Андрей Муравьев.

После смертоносной газовой атаки немецкое командование отправило семь тысяч пехотинцев для захвата Осовца, посчитав, что живых в крепости остаться не должно. Однако немцев встретили боем несколько десятков защитников, уже смертельно отравленных, но еще держащих оружие. Неожиданное нападение и жуткий вид обратили немцев в бегство. С подачи европейской прессы этот эпизод вошел в историю под названием «Атака мертвецов».