Порошенко обвинили в убийстве родного брата

Публицист Константин Долгов утверждает, что Петр Порошенко может быть причастен к загадочной гибели своего старшего брата Михаила. Об этом журналист заявил в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Долгов провел собственное расследование, в ходе которого обнаружил копии документов, в которых говорится, что Петр Порошенко и некий Петр Мадан возглавляли ОПГ в Молдавии, которая незаконными методами якобы присваивала себе акции ряда крупных предприятий в стране. В отношении организованной преступной группы было возбуждено четыре уголовных дела.

«Более 50 тысяч граждан Молдавии пострадало в результате деятельности этой ОПГ», - рассказал Долгов.

Старший брат Петра Порошенко Михаил, по утверждениям Долгова, также был причастен к деятельности ОПГ. Но в 1997 году Михаил Порошенко умер при загадочных обстоятельствах. В справке МВД Румынии, копия которой попала также оказалась в распоряжении публициста, говорится, что старший брат украинского лидера утонул на Кипре во время купания.

«Между ними начали возникать трения. И как говорится в материалах молдавских правоохранителей, они не поделили какие-то деньги, накопленные в результате этих махинаций», - заключил долгов.

Публицист Константин Долгов - не единственный, кто пытается изучить прошлое Петра Порошенко и его бизнес-деятельность в Молдавии. Так, подобные расследования проводили лидер оппозиционной молдавской «Родной партии» Ренато Усатый и украинский журналист Александр Дубинский. По их данным, уголовные дела против Петра Порошенко якобы были приостановлены после того, как тот занял пост генсека СНБОУ.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.