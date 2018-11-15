Гурман-убийца: в ГП рассказали, чем и на какие суммы питался Цеповяз в колонии

Осужденный по делу об убийстве двенадцати человек бандит Вячеслав Цеповяз получал дорогие продукты и деликатесную пищу ежемесячно на регулярной основе. Ценность «посылок» составляла несколько десятков тысяч рублей каждый месяц.

Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передача была организована через некоего человека, живущего неподалеку от колонии в Амурской области. По просьбе родственников Цеповяза он носил убийце продукты на сумму от 30 до 60 тысяч рублей ежемесячно.

«На эти средства он приобретал в больших объемах конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, различные готовые салаты, иногда красную икру, до килограмма, сигареты, сырое куриное мясо, крабов, красную рыбу», - рассказал представитель Генеральной прокуратуры.

Бандит не отказывал себе и в предметах бытового обихода. Ему передавали, в числе прочего, одежду, удобные спортивные костюмы и мобильные телефоны.

Напомним, резонанс вызвал снимок, на котором Цеповяз ест за решеткой деликатесы, в том числе крабов и икру. Осужденный заявил, что снимки является подделкой. Но ФСИН подтвердила их подлинность, отметив, что фото были сделаны в 2015 году. Бандит осужден по делу о массовом убийстве в станице Кущевская в составе организованной преступной группы «Цапковские».