В Узбекистане преподаватель избил студентов без галстуков: видео

В сети появилось видео, на котором преподаватель математики Бухарского инженерно-технологического института устроил показательное наказание студентам.

За отсутствие галстуков мужчина по очереди бьет юношей по лицу, одному учащемуся достался удар кулаком в живот. При этом преподаватель выкрикивает ругательства в адрес студентов, пишет Sputnik Узбекистан.

«Видео было снято около года назад. После инцидента проводилось разбирательство и преподавателя уволили», - цитируют РИА Новости комментарий из приемной вуза.

Там же сообщили, что по данному факту уголовное дело не завели.