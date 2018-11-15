Два пьяных енота переполошили департамент полиции в США

В западной Вирджинии (США) в городе Милтон департамент полиции «снял подозрения» в бешенстве с двух енотов, на которых ранее пожаловались местные жители.

Выяснилось, что животные оказались просто пьяными, потому что долгое время питались забродившими яблоками. Об этом говорится на странице департамента в социальной сети.

В итоге енотов, получивших алкогольную интоксикацию, некоторое время подержали в полицейском участке и отпустили на волю, убедившись в адекватности их состояния.