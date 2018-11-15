Создатели Pokemon Go опубликовали трейлер новой игры по миру Гарри Поттера

Создатели культовой игры с дополненной реальностью Pokemon Go опубликовали первый трейлер своего нового проекта. Игра посвящена вселенной Гарри Поттера, она получила название Wizards Unite.

Проект получит все технологии дополненной реальности, которые использовались в игре про покемонов и сделали ее такой популярной во всем мире, в том числе в России. Суть игрового процесса будет сводить в выполнении заданий с привязкой к реальному миру.

Игрокам предстоит изучать заклинания, сражаться с магическими чудовищами и объединяться с другими игроками, чтобы победить наиболее сильных противников. Вероятно, игровой процесс будет совмещать различные особенности из двух предыдущих игр Niantic Labs с дополненной реальностью.