Коалиция США нанесла серию авиаударов по сирийскому берегу Евфрата

Возглавляемая США антитеррористическая коалиция нанесла серию авиаударов по сирийскому берегу реки Евфрат. Местные жители утверждают, что американцы и их союзники в ходе бомбежек примененяли запрещенные фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает в четверг, 15 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее агентство SANA сообщило, что возглавляемая США коалиция применила запрещенные международной конвенцией кассетные бомбы во время бомбардировки города Хаджин и деревне Шаафа. Эти населенные пункты расположены на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Отметим, что коалиция во главе с США регулярно бомбит город Хаджин и деревню Шаафа. В результате этих авиаударов постоянно гибнут мирные люди. По неподтвержденной информации, часть ударов наносилась с применением запрещенного белого фосфора, при этом, Пентагон постоянно пытается убедить мировое сообщество, что боеприпасы якобы соответствуют международным нормам.

Согласно Конвенции ООН от 1980 года, зажигательное оружие, к которому относятся заряды с белым фосфором, не должно использоваться против военных объектов в зоне сосредоточения гражданского населения.