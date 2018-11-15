Путин ответил Западу на критику выборов в Донбассе

Странам Запада следовало бы осуждать политические убийства на юго-востоке Украины, а не выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе брифинга по итогам визита в Сингапур.

«Мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик», - отметил российский лидер.

Глава государства добавил, что выборы в Донецкой и Луганской республиках были неизбежны в силу сложившихся обстоятельств, пишет ТАСС. Он также осудил действия киевских властей, которые мешают ведению диалога по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Напомним, на выборах глав народных республик Донбасса, которые проходили 11 ноября, с результатом около 61% голосов победил Денис Пушилин. ЛНР возглавил Леонид Пасечник, набравший 68% голосов избирателей.

Украинские власти отказались признавать результаты выборов, назвав их нелегитимными и якобы идущими вразрез с минскими договоренностями.