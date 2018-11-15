«Порошенко руководил ОПГ»: журналист сообщил о криминальном прошлом украинского президента

Петр Порошенко, возможно, является одним из главных фигурантов громкого уголовного дела. Журналисты утверждают, что им попали в руки документы, свидетельствующие о преступлениях организованной группировки в Молдавии, а возглавляли ОПГ Петр Порошенко и Петр Мадан.

Публицист Константин Долгов собрал всю информацию о деятельности преступной группировки. Как он рассказал «Звезде», в одном из докладов говорится, что с 1994 года Порошенко и Маданом якобы были созданы криминальные группы, которые различными незаконными методами присваивали себе акции ряда крупных молдавских предприятий. В отношении ОПГ было возбуждено 4 уголовных дела, одно из них было направлено в суд.

Также, по информации Долгова, Петр Порошенко может быть причастен к загадочной смерти собственного старшего брата. По одной из версий, Михаил Порошенко в августе 1997 года утонул на Кипре во время купания. Об этом говорится в справке МВД Румынии, которая оказалась в распоряжении журналиста.

«Между ними начали возникать трения. И, как говорится в материалах молдавских правоохранителей, они не поделили какие-то деньги», - объяснил Долгов.

В одном из представленных журналистом документе говорится, что в период пребывания Порошенко на посту секретаря СНБОУ уголовные дела были приостановлены.

«Более 50 тысяч граждан Молдавии пострадало в результате деятельности этой ОПГ. Когда он (Порошенко - прим. ред.) стал генеральным секретарем СНБО, он ездил к президенту Молдавии для того, чтобы не дать ход этим делам, которые могли помешать его политической карьере», - рассказал Долгов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Ранее Служба безопасности Украины начала расследование в отношении Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене. С просьбой возбудить уголовное дело обратился депутат Верховной рады Виталий Куприй. По его предположению, Порошенко оставил себе или подарил друзьям часть снайперских комплексов, которые должны были достаться украинским спецназовцам.

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