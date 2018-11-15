Путин рассказал, как западные санкции влияют на Россию

Никакие санкции не в состоянии остановить экономическое и технологическое развитие Российской Федерации. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре.

«Любые политически мотивированные ограничения, которые переходят в сферу экономики, мешают ее развитию. И нам мешают, и нашим партнерам, в том числе тем, которые вводят эти санкции. Но это не может остановить развитие. Ни экономическое, ни технологическое. Это исключено, это невозможно», - отметил Владимир Путин.

В ходе общения с журналистами президент ответил на различные вопросы и затронул наиболее актуальные проблемы мировой повестки. Он рассказал о встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждении российско-японского мирного договора, а также коснулся сирийского и украинского вопросов.

Говоря об Украине, Путин выразил надежду, что следующий после Петра Порошенко лидер страны сможет поменять настрой и приступить к выполнению минских соглашений. Вместе с тем президент подчеркнул, что Россия будут уважать волю украинского народа, кого бы он ни избрал.