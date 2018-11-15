Саудовские власти требуют казнить виновных в убийстве журналиста Хашогги

Генпрокуратура Саудовской Аравии вынесла обвинения 11 подозреваемым по делу об убийстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Ведомство настаивает на смертной казни для пяти виновных в его смерти. Всего в рамках расследования задержаны 21 человек. Приказ об убийстве отдал глава группы, созданной для возвращения репортера в Саудовскую Аравию. В случае провала операции чиновник отдал приказ ликвидировать Хашогги, сообщает Fox News.

Генпрокуратура королевства подтвердила, что журналист был зверски убит в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Перед убийством Хашогги пытали. Его тело было расчленено и вывезено за пределы дипломатического ведомства.

Саудовские спецслужбы пытались зашифровать на камерах записи преступления, сделанные в день убийства журналиста, однако турецкие силы безопасности смогли их восстановить и обнародовать.

Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Через две недели Эр-Рияд признал вину в его убийстве и арестовал подозреваемых по этому делу.