Младенец умер в роддоме Калининграда из-за отказа главврача дать ему лекарство

Исполняющая обязанности главного врача родильного дома в Калининградской области стала подозреваемой в уголовном деле после смерти новорожденного ребенка в ее учреждении. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 6 ноября в роддоме был рожден младенец. По медицинским показаниям ему было необходимо введение дорогостоящего препарата. Однако женщина, исполняющая обязанности главы роддома, не позволила этому произойти.

«Подозреваемая, явно превышая свои должностные полномочия, дала указание медицинскому персоналу принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил, мотивируя свою позицию высокой стоимостью препарата», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В этот же день младенец умер в роддоме. После этого подозреваемая прибегла к подлогу, дав своим подчиненным указание внести ложные сведения в историю родов. Таким образом, по документам ребенок якобы был мертв еще до рождения.

Следствие уже изъяло всю документацию и задержало подозреваемую, в ближайшее время решится вопрос о мере пресечения. Для установления точных причин смерти новорожденного назначена экспертиза.