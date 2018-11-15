СМИ: военнослужащего Германии оштрафовали за нацистские приветствия

В немецком городе Бёблинген районный суд приговорил военнослужащего элитного подразделения бундесвера к штрафу в четыре тысячи евро за трансляцию нацистского приветствия.

Солдаты подразделения специального назначения решили в честь ухода командира роты со своего поста устроить праздник. Мероприятие прошло 27 апреля 2017 года. Гости вечеринки участвовали в разных конкурсах, при этом демонстрировали жесты нацистского приветствия и слушали музыку крайне правой направленности, сообщает журнал Spiegel.

В 2017 году бундесвер начал внутреннее расследование и допросил участников вечеринки. По словам опрашиваемых, праздник проходил в древнеримском стиле, участники в качестве приветствия кричали: «Аве, Цезарь» и поднимали правые руки – никаких нацистских жестов не было.

Командование назвало этот праздник «абсолютно бестактным», но не признало наличие крайне правой направленности в рядах армии.