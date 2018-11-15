В Москве эвакуировали автомобиль с запертой внутри собакой
Мужчина пожилого возраста приехал в ГИБДД, чтобы поменять права, и оставил внутри транспортного средства собаку.
Видео: Интересная Москва, vk.com
В центре Москвы эвакуировали машину с собакой внутри.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, владелец автомобиля приехал в ГИБДД для того, чтобы заменить права и припарковался в неположенном месте. Заметив, что его транспортное средство забирают эвакуаторщики, мужчина выбежал на улицу, однако машину ему не отдали, так как права остались в ГИБДД.
Неравнодушные пытались преградить дорогу эвакуаторщикам, а также запечатлели инцидент на видео, которое позже опубликовали в Сети.
Автомобиль все равно вывезли, а на вопрос о животном не ответили.