В Москве эвакуировали автомобиль с запертой внутри собакой

В центре Москвы эвакуировали машину с собакой внутри.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, владелец автомобиля приехал в ГИБДД для того, чтобы заменить права и припарковался в неположенном месте. Заметив, что его транспортное средство забирают эвакуаторщики, мужчина выбежал на улицу, однако машину ему не отдали, так как права остались в ГИБДД.

Неравнодушные пытались преградить дорогу эвакуаторщикам, а также запечатлели инцидент на видео, которое позже опубликовали в Сети.

Автомобиль все равно вывезли, а на вопрос о животном не ответили.