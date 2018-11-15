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Особое отношение: в Генпрокуратуре рассказали о жизни Цеповяза в колонии

Александра Арсентьева
14:18 15.11.2018
В Генпрокуратуре заявили, что осужденному разрешались длительные свидания с женщинами.
Особое отношение: в Генпрокуратуре рассказали о жизни Цеповяза в колонии
Фото: twitter.com adagamov, Globallookpress

Осужденный по делу банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз имел возможность на многократные свидания с женщинами в колонии в Амурской области. Об этом в прямом эфире на сайте Генеральной прокуратуры сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, администрация колонии позволяла осужденному больше, чем положено: к нему часто приходили женщины, и они не были ему родственницами.

«Заключенный может рассчитывать на такие свидания, но не больше трех в год и только с родственниками. Однако администрация колонии, где сидит Цеповяз, разрешала куда больше положенного», - заявил Куренной.

Ранее Цеповяз сообщал, что в течение четырех лет, которые он находился в колонии, у него не было привилегий. Напомним, резонанс вызвал снимок, на котором Цеповяз ест за решеткой деликатесы, в том числе крабов и икру.

Осужденный заявил, что снимки является подделкой. Но ФСИН подтвердила их подлинность, отметив, что фото были сделаны в 2015 году. После этого проводилась служебная проверка, материалы которой были направлены следствию. В Следственном комитете рассказали, что не получали результаты проверки от ФСИН, и позже в отношении сотрудников колонии в Амурской области возбудили уголовное дело.

Четвертого ноября 2010 года произошло массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края, унесшее жизни 12 человек. Преступление совершили члены ОПГ «Цапковские», курируемые Кутаисской ОПГ.

 

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