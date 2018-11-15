В Караганде поток воды хлынул на людей на ж/д вокзале: видео

В одном из кафе железнодорожного вокзала Караганды на посетителей с потолка неожиданно обрушился поток воды.

Руководство вокзала объяснило причину аварии: этажом выше прорвало трубу. Оказалось, владельцев кафе предупреждали о возможных проблемах – коммуникации очень старые. Подрядчики быстро устранили проблему, а на втором этаже ведется капремонт.

Однако хозяйка кафе утверждает, что ничего не знала о возможных проблемах с трубами.

«Официально никаких уведомлений не было. Они должны были нас поставить в известность. Как можно быть готовым к тому, что с потолка вдруг польется вода? Готово должно быть руководство вокзала к такой ситуации. Предпринять все, чтобы этого не произошло», - негодует бизнесвумен.

Ремонт помещения хозяйка делала за свой счет. Из посетителей никто не пострадал, имущество владелицы тоже, пишет «Караганда онлайн».