Песков опроверг сообщения о проверке Путина на металлоискателе в Сингапуре

Владимир Путин не проходил через рамку металлоискателя во время своего визита в торгово-выставочный центр Suntec в Сингапуре, где проходит саммит Россия — АСЕАН. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Он проходил, как и все, через турникет», - добавил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что при посещении торгово-выставочного центра Suntec в Сингапуре российский лидер прошел проверку металлоискателем. В материале упоминалось, что рамка якобы «зазвенела», однако президента не попросили доставать из карманов металлические предметы.

Напомним, ранее Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом для участия в саммите АСЕАН. В его ходе затрагиваются вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, а также торгово-экономические отношения.