Госдума приняла в первом чтении проекты о смягчении статьи 282 УК

Государственная дума в первом чтении приняла законопроекты президента о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.

В октябре президент России Владимир Путин внес пакет проектов, который частично декриминализирует 282-ю статью. Согласно документам, уголовное дело нельзя будет возбуждать в отношении людей, которые преступили закон впервые, при условии, что их действия не представляли серьезных угроз для основ конституционного строя и безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что что уголовная ответственность наступит в том случае, если нарушение будет совершено в течение года более одного раза.