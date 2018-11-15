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Онищенко рассказал, сколько не доживают холостые мужчины

Геннадий Онищенко
13:30 15.11.2018
Продолжительность жизни во многом зависит от окружаюших нас условий и генетики
Фото: pixabay

Долголетие зависит на 80% от условий и уровня жизни и всего лишь на 20% от медицинского обслуживания. Об этом «Звезде» заявил депутат Государственной Думы, академик РАМН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, на длительность жизни человека влияет даже наличие супруга. Так, холостые мужчины живут в среднем на 3500 суток меньше, чем женатые.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения, собственно от медицины зависит всего лишь 20% нашего долголетия, а 80% - это то, как мы живем, как мы следим за собой, какие у нас созданы условия, какая среда нас окружает. Поэтому конечно же в нашей продолжительности жизни роль играет все - генетика, даже образ жизни для взрослого населения. Я как-то называл эту цифру, журналисты похихикивали надо мной, хотя это строго научные данные Кембриджского университета. Холостой мужчина, например, не доживает 3500 суток, то есть 9 лет и 7 месяцев. Это первое, что стоит в числе тех рисков для мужчины... (Незамужние - прим.ред) женщины, кстати, не доживают 1800 суток, чуть меньше. Но женщина более адаптирована к окружающей среде», - рассказал депутат Госдумы в программе «Между тем».

Ранее Онищенко поддержал идею ввести акцизы на газированные напитки. По мнению заслуженного врача РФ, это приведет к укреплению общественного здоровья. Как объяснил Онищенко, сахар, который в больших количествах содержится в газированных напитках, относится к так называемым «мусорным» продуктам и негативно влияет на эндокринную систему человека.

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