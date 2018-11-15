СМИ назвали вероятную дату ежегодной пресс-конференции Путина

Традиционная большая пресс-конференция президента РФ может пройти 20 декабря. Об этом информирует РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, сказал, что точную дату пресс-конференции сообщат своевременно. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в 2018 году станет 14-ой о счету.

Напомним, что ответы на вопросы российских и иностранных журналистов – это традиционный формат, который Путин использует с 2001 года. Первая пресс-конференция была самой короткой – полтора часа. Временной рекорд был побит по окончании второго срока президента – четыре часа 40 минут. Прошлогодняя пресс-конференция длилась почти четыре часа.