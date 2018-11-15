Госдума одобрила закон о налоге для самозанятых

Госдума приняла пакет законов о введении налогов для самозанятых.

Так, согласно законопроекту, начиная с первого января в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане, будет постепенно введен на профессиональную деятельность.

Налоговой режим вводится в качестве эксперимента, а переход на систему будет добровольным.

Исходя из принятого законопроекта, ставка налога для тех, кто продает товары физическим лицам составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 6%. При этом 1,5% пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования.

Закон распространяется на тех, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в месяц.

Налог выплачивается не позднее 25 числа каждого месяца, а зарегистрироваться в ФНС самозанятые смогут, используя специальное приложение «Мой налог».