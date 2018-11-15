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Экс-участник «Уральских пельменей» написал песню о «важной тете» Ольге Глацких

Александра Арсентьева
12:55 15.11.2018
За первые часы публикации видеозапись набрала несколько сотен лайков и свыше 32 тысяч просмотров.
Видео: Вячеслав Мясников, YouTube

После заявления главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, бывший участник проекта «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников посвятил ей музыкальную композицию.

Песня получила название «Песня про важную тетю». За первые часы публикации видеозапись набрала несколько сотен лайков и свыше 32 тысяч просмотров.

Напомним, выступление Глацких на встрече с молодежью стало весьма популярным в социальных сетях. Общественность возмутило ее высказывание о том, что государство «ничего не должно, а должны родители» потому, что оно «не просило родителей рожать». После скандального заявления Глацких была отстранена от должности на время проведения служебной проверки. Решение об отстранении  принял губернатор Свердловской области Евгением Куйвашевым. Восьмого ноября Глацких была исключена из политсовета свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

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