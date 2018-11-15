В МИД сообщили о мощных хакерских атаках на госучреждения и банки
«Россия подвергается самым мощным хакерским атакам», - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
Фото: Lisa Forster, dpa, Globallookpress
Государственные учреждения и российские банки подвергаются мощным атакам хакеров. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«Россия подвергается самым мощным хакерским атакам, это совершенно известный факт», - заявил он, передает ТАСС.
По его словам, российские госучреждения и банки находится под массовым давлением «хакерского и не только сообщества».
Ранее стало известно об атаке хакеров на ФАС. В ведомстве уточнили, что злоумышленники хотели украсть служебные пароли и логины. Отмечалось, что утечки данных не произошло. К расследованию атак подключилась ФСБ.