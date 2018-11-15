В МИД сообщили о мощных хакерских атаках на госучреждения и банки

Государственные учреждения и российские банки подвергаются мощным атакам хакеров. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Россия подвергается самым мощным хакерским атакам, это совершенно известный факт», - заявил он, передает ТАСС.

По его словам, российские госучреждения и банки находится под массовым давлением «хакерского и не только сообщества».

Ранее стало известно об атаке хакеров на ФАС. В ведомстве уточнили, что злоумышленники хотели украсть служебные пароли и логины. Отмечалось, что утечки данных не произошло. К расследованию атак подключилась ФСБ.