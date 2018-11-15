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Пятилетний «Шварценеггер» получил Mercedes от Кадырова

Дарья Муромова
12:25 15.11.2018
Юный спортсмен Рахим Куриев отжался более четырех тысяч раз без перерыва.
Фото: Рамзан Кадыров, Вконтакте, Рахим Куриев, Instagram
Видео: Рамзан Кадыров, Вконтакте

Пятилетний Рахим Куриев отжался более четырех тысяч раз и получил в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова автомобиль Mercedes.

Маленький спортсмен заверил Кадырова, что может отжаться до пяти тысяч раз. Свои способности Куриев продемонстрировал прямо на капоте своей новой машины.

«Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала тебе эту машину. Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», - сказал Кадыров.

Рахим Кураев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут, тем самым побив мировой рекорд. Но результат не был занесен в Книгу рекордов России из-за «незначительных замечаний». Кадыров, в свою очередь, уверен, что пятилетний спортсмен сможет повторить свой успех перед специальной комиссией.

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