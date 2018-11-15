На ТТК в Москве вспыхнул грузовик с газом: видео

В Москве, на съезде с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Нижегородскую эстакаду, сгорел автомобиль.

Исходя из сообщения ЦОДД, движение по внутренней стороне ТТК полностью перекрыто. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, загорелся грузовик, который перевозил газовые баллоны. Как сообщили в МЧС РФ «Звезде», несильные ожоги получил водитель транспортного средства. Ему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что сами баллоны были без газа.

Пожар был успешно ликвидирован. На месте продолжают работать специалисты.