Мощнейший вирус WannaCry вернулся и захватил компьютеры по всему миру

Мощный вирус WannaCry, который атаковал в прошлом году компьютеры по всему миру, в последние месяцы стал самым распространенным вирусом-вымогателем. Об этом рассказали в своем отчете эксперты «Лаборатории Касперского».

Как подсчитали аналитики, в последние месяцы этот вирус находится на первом месте по числу атак на компьютеры клиентов компании. Доля нападений с помощью WannaCry составляет около 29% от общего числа.

На втором месте по распространенности находятся новые версии трояна GandCrab. Данная программа совершила атаку на более 12% компьютеров.

В число вирусов-«лидеров» аналитики включили шифровальщики PolyRansom, Crysis, Shade и Cryakl. Последний оказался на третьей строчке вирусного рейтинга, при его помощи совершено около 9% нападений.

Наиболее известная атака WannaCry произошла в мае прошлого года. Неизвестные хакеры заблокировали данные на компьютерах по всему миру и потребовали выкуп. Спустя сутки распространение вируса удалось остановить. Ущерб от кибератаки оценили в один миллиард долларов. По словам экспертов, за созданием вируса WannaCry стоит группировка Lazarus.