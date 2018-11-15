Отрубившему жене руки Грачеву дали 14 лет строгого режима

Суд приговорил жителя подмосковного города Серпухов Дмитрия Грачева, отрубившего руки своей жене, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, как передает ТАСС, мужчина должен выплатить своей жене Маргарите 2 миллиона 35 тысяч рублей за моральный ущерб.

Напомним, Грачев был арестован 13 декабря. Он сам признался, что на фоне ревности отвез свою жену в лес, где отрубил ей топором кисти рук. После чего мужчина отвез жену в госпиталь, а сам сдался полиции.

Грачев признал вину в причинении тяжкого вреда здоровью, однако ему вменяют также обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека».

По просьбе жены Грачева суд лишил мужчину родительских прав.