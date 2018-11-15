Девочка-каратистка отбилась от насильника под Красноярском

В городе Лесосибирске Красноярского края на десятилетнюю девочку во дворе школы напал 43-летний мужчина. Юная спортсменка шла на тренировку по карате.

Неизвестный повалил ребенка в снег и пытался раздеть, но молодая каратистка активно сопротивлялась. Случайная прохожая отвлекла насильника, и в это время девочка смогла вырваться и убежать.

Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело о покушении на изнасилование малолетней, сообщает СК РФ.