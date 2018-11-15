Ученики начальных классов массово отравились в Благовещенской гимназии

Родители школьников, обучающихся в гимназии № 25, сообщили о массовом отравлении детей. Как заявила мать одной из учениц, проблемы с желудком у детей начались после обеда в учебном заведении.

Вечером у учащихся первых и второго классов поднялась температура и открылась рвота.

Как рассказала собеседница АСН24, пострадали дети трех классов начальной школы. Несколько учеников увезли в инфекционную больницу, но большая часть осталась болеть дома под присмотром родителей.

Школьники рассказали, что употребляли в пищу макароны, вареную колбасу, сосиски в тесте и гречку. Пока не удалось выявить, что именно вызвало отравление.

В распоряжении АСН24 оказалась переписка родителей в общем чате одного из классов. Судя по сообщениям, руководство школы не собирается объявлять карантин, а также не советует родителям жаловаться на инцидент в какие-либо ведомства. В администрации учебного заведения родителям объяснили это тем, что они хотят сами разобраться в причинах случившегося.

Однако, сведения о происшествии уже поступили в Роспотребнадзор. Сотрудниками амурского ведомства инициировано расследование о заболевании острой кишечной инфекцией в МОАУ гимназия № 25 Благовещенска.

По информации региональное отделение Роспотребнадзора, 15 ноября к ним поступили экстренные извещения о регистрации трех случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Специалисты отправились в гимназию, чтобы провести эпидемиологическое расследование. Медработниками проводится осмотр контактных детей и персонала.

Специалисты оценят меню, технологии приготовления блюд, соблюдение правил приготовления, хранения и реализации продукции.