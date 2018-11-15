В Японии два настойчивых кота два года пытаются обмануть охранника и пробраться в музей

В Японии два кота на протяжении двух лет пытаются зайти в музей в художественный музей Ономити, однако их не пускает охрана.

Как сообщает TJ, первую попытку черный кот предпринял в 2016 году, намереваясь посетить фотовыставку домашних животных. Однако тогда охранник перегородил животному вход в здание. С тех пор кот не оставляет попыток проникнуть внутрь. Более того, к нему присоединился один его товарищ – рыжий кот.

Практически каждый день они подходят ко входу музея, перед ними открываются автоматические двери, после чего животные стараются обмануть охранника и пробежать внутрь, однако до сих пор им не удалась этого сделать.

Фото и видео с места событий попали в Интернет и стали вирусными. Коллекция кадров пополняется практически ежедневно.

В самом музее котов назвали талисманами и даже дали им клички - Кен Чан (черный кот – прим.ред.) и Гоу Чан (рыжий кот – прим.ред.)