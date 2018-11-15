В Госдуме хотят запретить взыскание компенсации с невиновных в аварии водителей

Депутат Госдумы Николай Земцов выступил с предложением запретить на законодательном уровне требование о возмещении вреда невиновными в ДТП водителями. Эту инициативу вынесли на рассмотрение экспертного совета «Единой России» и предлагают внести поправки в Гражданский кодекс. По данному документу суд не сможет взыскать компенсацию с участника аварии, если тот не нарушал ПДД.

Поводом для такого предложения послужила история Сергея Копытина из Саратова, который потерял жену в ДТП с пьяным водителем, и теперь должен выплачивать компенсацию пассажирке виновника аварии вместо него.

В действующей редакции Гражданского кодекса РФ оба участника ДТП несут равную ответственность вне зависимости от степени вины каждого. По словам Земцова, суды нередко выносят решение о взимании компенсации с пострадавших владельцев авто, которые невиновны в аварии, сообщает RT.

«Подобная практика прямо противоречит нормам, установленным частью 2 статьи 54 Конституции РФ, которая декларирует, что «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением», — аргументировал депутат.

Земцов также отметил, что если предложенный закон вступит в силу, то все те невиновные, которые сейчас по решению суда должны выплачивать компенсацию, будут освобождены от выплат. Но ранее заплаченные деньги никто не вернет.