В провинции Хомс нашли древнюю мозаику времен Римской империи

В сирийской провинции Хомс департамент древностей и музеев при сотрудничестве со специализированными органами обнаружил древнюю мозаику. Находка относится к классическому периоду Римской империи.

Мозаику обнаружили в одном из кварталов города Ар-Растан в 20 километрах к северу от административного центра.

Хусам Хамиш, глава департамент древностей в Хомсе, рассказал, что эту мозаику нашли во дворе одного из домов в квартале Аль-Каляа. На данный момент археологи раскопали примерно 8 кв. метров древнего произведения.

Хамиш уточнил, что эта картина была повреждена террористическими группировками, которые пытались вывезти ее за границу. Однако мозаику cмогут отреставрировать сирийские специалисты, сообщает агентство SANA.