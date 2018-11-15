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Кабинет Монстров Украины: в Google Maps переименовали здание правительства в Киеве

Дарья Михалина
10:28 15.11.2018
Изменение в названии заметил один из интернет-пользователей, который разместил в сосцсетях скриншот с сервиса Google.
Кабинет Монстров Украины: в Google Maps переименовали здание правительства в Киеве
Фото: Дмитрий Витов, Facebook

На популярном сервисе Google-maps неизвестные переименовали здание правительства.

Так, если ввести адрес парламента Украины, пользователю показывают место, где располагается здание, именуемое как «Кабинет монстров Украины». Стоит отметить, что название появилось на украинской версии Google-maps.

«Кто-то развлекается в Гугл-картах», - прокомментировал инцидент обнаруживший изменение в названии пользователь.

Это не первый случай, когда в Сети переименовывают название зданий правительственных органов. Так, в октябре текущего года неизвестные «превратили» Верховную раду Украины в Верховную зраду.

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