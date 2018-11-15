Под Томском задержаны исламисты, собиравшие деньги для ИГИЛ* в Сирии

В Томской области сотрудники ФСБ задержали группу исламистов, которые собирали денежные средства для террористов ИГИЛ* в Сирии через закрытые чаты в мобильном приложении Telegram.

«Пресечена на территории Томской области деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной террористической организации ИГИЛ*», - говорится в релизе спецслужбы.

В состав группы входили россияне - сторонники создания так называемого «Всемирного исламского халифата». Они в закрытых чатах мессенджера Telegram размещали реквизиты банковских карт и платежных сервисов для переводов террористам, которые воюют в составе организации ИГИЛ* в Сирии.

В отношении участников группы исламистов было возбуждено уголовное дело. В местах их проживания были проведены обыски, изъяты банковские карты, средства связи, электронные инструкции по финансированию боевиков, атрибутика ИГИЛ* и религиозно-пропагандистская литература.

Фигурантов дела заключили под стражу, им предъявили обвинение в финансировании терроризма.

*ИГИЛ - террористическая организация, которая запрещена на территории России.